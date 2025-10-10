Удар ФАБ-500 уничтожил группу украинского спецназа и наемников в ДНР

Подготовленную к отправке на передовую группу из иностранных наемников и украинского спецназа накрыли сброшенные российскими летчиками авиабомбы на базе отдыха «Металлург» около села Старый Караван в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя российских силовых структур.

Собеседник агентства уточнил, что базу отдыха использовали как место сбора боевиков для переброски в зону боевых действий. Всего российские истребители сбросили три управляемые авиабомбы.

«На базе отдыха проходили завершающие мероприятия по снабжению и подготовке», — заявил представитель силовых структур.

Он добавил, что в результате удара ликвидированы до 20 боевиков, а более 20 получили ранения. Также в зону поражения попали четыре склада с боеприпасами, оружием, беспилотниками, обмундированием и продовольствием.

Министерство обороны в пятницу, 10 октября, объявило о массированному ударе по энергетической инфраструктуре, питающей военные заводы Украины. В ведомстве подчеркнули, что это стало ответом на теракты против российских гражданских объектов.

Для поражения целей российские военные использовали гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники.