Новые программы реабилитации для раненых бойцов СВО разработали в Подольске

В Центре реабилитации «Ясенки» в Подольске разработали девять специализированных программ для восстановления раненых участников СВО с различными травмами, включая повреждения спинного мозга, черепно-мозговые травмы, поражения дыхательных путей после отравления угарным газом и токсическими веществами, а также ранения брюшной полости и множественные осколочные ранения. Помимо медицинской реабилитации, все бойцы проходят курс психологической поддержки.

Недавно в центре открылся новый бассейн, который стал важным элементом восстановительных программ. Бассейн оснащен подъемниками и тренажерами, включает три 25-метровые дорожки, отдельную чашу для индивидуальных занятий и теплый переход в основное здание. В день здесь могут заниматься до 100 человек.

«Ясенки» специализируются на помощи участникам и ветеранам боевых действий, одновременно принимая до 130 пациентов. Программа реабилитации длится 21 день и охватывает десять направлений.