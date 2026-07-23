Новые портреты ветеранов СВО на городских билбордах разместили в Люберцах

В городском округе Люберцы продолжается проект по сохранению памяти о подвигах участников специальной военной операции. На билбордах вдоль Октябрьского проспекта появились портреты еще девяти ветеранов СВО.

Проект посвящен защитникам Отечества, которые после возвращения с передовой продолжают активную общественную жизнь. Герои работают, развиваются в профессиональной сфере и своим примером показывают мужество, стойкость и преданность стране.

«Каждый портрет — это не просто изображение, а дань глубокого уважения и признания заслуг перед Родиной. Мы хотим, чтобы жители помнили: герои живут рядом с нами и продолжают вносить вклад в развитие нашего общества», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Всего в Люберцах уже размещено более 20 портретов участников специальной военной операции. Реализация проекта продолжается — в ближайшее время на улицах округа появятся новые билборды с изображениями ветеранов.