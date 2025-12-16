Новые окна установили в квартире семьи бойца СВО в Солнечногорске

Родственники участника специальной военной операции попросили Ассоциацию ветеранов СВО Солнечногорска оказать содействие в замене окон. Благотворитель и меценат Владимир Обманкин откликнулся на просьбу и поддержал инициативу.

Мать военнослужащего Галина Владимировна самостоятельно растит двух внуков, пока их отец Алексей находится в зоне проведения СВО. 12 декабря специалисты местной оконной компании демонтировали изношенные рамы в двух комнатах и на кухне. Монтаж новых окон выполнен в полном объеме: установлены рамы, отливы, заглушки, подоконники и откосы.

«Такой нужный и важный подарок для семьи стал возможным благодаря неравнодушию и личному участию благотворителя и мецената, многодетного отца Обманкина Владимира Александровича. Спасибо за помощь и руководителю муниципалитета Константину Михалькову. Объединяя усилия, мы сможем обеспечить достойную заботу о тех, кто ждет наших защитников домой», — отметила советник главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

За комплексной поддержкой участники специальной военной операции и члены их семей могут обращаться в Ассоциацию ветеранов СВО Солнечногорска, расположенную по адресу: улица Красная, дом 22 А, торговый центр «Солнечный», первый этаж.

Все, кто желает стать частью команды Ассоциации, могут позвонить по номеру: +7 (996) 966-33-70.