Новые маскировочные сети для бойцов СВО создали в Наро-Фоминске

Волонтеры из Молодежного комплексного центра Наро-Фоминска наладили выпуск маскировочных сетей нового поколения. Их особенность в том, что они имитируют не лес, а груду строительного мусора.

Такие полотна называют «декоративными». В отличие от стандартных зеленых сетей, новинка помогает скрыть технику и позиции не только в лесу, но и в условиях города. Обычный камуфляж может выдать укрытие среди развалин, а имитация битого кирпича и мусора делает бойцов незаметными для противника.

Первые партии уже отправили в зону специальной военной операции. Бойцы высоко оценили разработку. Спрос на сети огромный, поэтому работа в центре не прекращается.

Для изготовления нужны простые материалы: пенопласт для создания фактуры «кирпичей» и капроновые колготки. Подойдут даже использованные, но обязательно чистые.

Пункт сбора помощи находится на улице Ленина, 25б. Сюда можно принести материалы или лично поучаствовать в процессе.