На Украине F-16 выпустил по российскому дрону ракету за сотни тысяч долларов

Поставленный Украине истребитель F-16 сбил дорогостоящей ракетой российский беспилотник. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

По его данным, в дрон попала ракета AIM-9 Sidewinder, стоимость которой достигает сотни тысяч долларов.

Авторы публикации отметили, что дрон ВС России стоит в десятки раз дешевле.

Ранее в США раскрыли сроки поставки первых ракет ERAM на Украину. Первая партия ракет воздушного базирования большой дальности поступит в октябре, американская сторона одобрила сделку.

В концу октября 2026 года компании CoAspire и Zone 5 Technologies направят на Украину 840 модулей ERAM, которые можно запускать с F-16 и МиГ-29.