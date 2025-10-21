Новую российскую авиабомбу с УМПК впервые показали на фото

В интернете появились первые фотографии, предположительно, российской авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции и реактивным двигателем, который позволяет ей преодолевать более 100 километров. Об этом сообщил блогер Кирилл Федоров в Telegram-канале «Война История Оружие» .

На фотографии видно, что хвостовая часть бомбы отличается от стандартной. Вероятно, задняя крышка должна была отлететь при запуске, но отчего-то удержалась, поэтому она и не разорвалась.

Ранее российские военные сбросили авиабомбы на базу отдыха в селе Старый Караван в ДНР, на которой размещались украинские спецназовцы и иностранные наемники. По предварительным данным, уничтожены до 20 боевиков и еще более 20 получили ранения.