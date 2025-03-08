Новую партию гумпомощи в зону СВО отправили из Подольска
Волонтеры из Подольска собрали очередную партию гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Поблагодарил добровольцев лично глава муниципалитета.
На передовую из Подольска отправят внедорожники, квадроцикл, беспилотники и аптечки. Посылку собирали по списку по просьбам бойцов.
Гумпомощь доставят военнослужащим из Подольска. Лично проверить комплектность и выразить слова благодарности волонтерам приехал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.
«В течение месяца мы собирали посылку. Поступило несколько заявок от подразделений на предоставление автомобилей, на большие надежные дизельные небольшие электростанции, генераторы, на медицину, на дроны Заявки отработали при участии главы Подольска», — сказал военный волонтер Антон Кузнецов.
Участниками сбора также стали муниципальный депутат, председатель отделения ассоциации ветеранов СВО и неравнодушные жители.