Новую партию гумпомощи в зону СВО отправили из Подольска

На передовую из Подольска отправят внедорожники, квадроцикл, беспилотники и аптечки. Посылку собирали по списку по просьбам бойцов.

Гумпомощь доставят военнослужащим из Подольска. Лично проверить комплектность и выразить слова благодарности волонтерам приехал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

«В течение месяца мы собирали посылку. Поступило несколько заявок от подразделений на предоставление автомобилей, на большие надежные дизельные небольшие электростанции, генераторы, на медицину, на дроны Заявки отработали при участии главы Подольска», — сказал военный волонтер Антон Кузнецов.