Новую партию гумпомощи отправят из Павловского Посада в зону СВО

Более чем 50 подразделений на передовой получат гуманитарный груз от волонтеров из Павловского Посада. В округе уже готовят новый конвой.

Конвой отправится в зону СВО 23–24 ноября. Он доставит помощь в подразделения, где служат военные, призванные Павлово‑Посадским военкоматом. Это Брянская, Курская, Белгородская, Харьковская области, а также территории Луганской и Донецкой Народных Республик.

Грузы формируют исключительно по запросам бойцов. Очередную поездку, в рамках которой его доставят, организуют в рамках работы штаба по поддержке мобилизованных и военнослужащих. Его создали по предложению главы Павлово‑Посадского городского округа Дениса Семенова.

Отметим, что в штабе продолжают принимать запросы от земляков, находящихся в зоне СВО. Связаться с сотрудниками можно по телефону 8 916 712 05 45.