Новую партию гумпомощи отправили в зону СВО из Шатуры

Гуманитарный конвой отправился из Шатуры на Донецкое и Луганское направления. Неравнодушные жители округа собрали новую партию помощи.

В посылку вошли предметы первой необходимости, одежда, постельное и техника. Также удалось приобрести и отправить генераторы, стройматериалы и инструменты. К примеру, определители дронов «Булат» и fpv-дроны.

«За помощь в подготовке гумконвоя благодарю предпринимателей округа и всех жителей, кто участвует в этой важной работе в тылу», — прокомментировал глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий.

Отправку приурочили ко Дню России. В погрузке поучаствовали глава муниципалитета и депутат Московской областной думы Эдуард Живцов.

Ранее руководство компании «Благустер» закупило и передало представителям администрации округа два мотоцикла. Их отправили в зону спецоперации в мае.