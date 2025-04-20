Новую партию гумпомощи отправили в зону СВО из Подольска

Волонтеры и депутаты в Подольске собрали новую партию гуманитарной помощи для участников спецоперации. Они укомплектовали две газели с необходимыми товарами.

В посылку вошли медицинские рюкзаки, аптечки, эвакуационные тележки, наборы инструментов, бензопилы, генераторы, антенна, рации и оборудование для обеспечения связи со спутником. Также к Пасхе положили продукты и куличи.

Загрузили гумпомощь добровольцы группы «Все на фронт». Ее отправят в рамках местного проекта партии «Единая Россия» — «Подольск передовой».

ГАЗели посетят свыше 30 точек на донецком и луганском направлениях. Ранее волонтеры из центра на улице Ульяновых уже отправляли пасхальную партию для бойцов СВО.

Напомним, что оказать помощь участникам спецоперации может каждый. В центре на улице Ульяновых принимают необходимые вещи каждый день. Подробности можно выяснить по телефону 8 (4967) 50-04-93.