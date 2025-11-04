Новую партию гумпомощи отправили в зону СВО из Коломны

Активисты отделения общественной организации «Союз пенсионеров Подмосковья» из Озер на протяжении нескольких месяцев собирали гуманитарный груз в зону проведения специальной военной операции. В отправке четырнадцатой партии гуманитарной помощи приняли участие глава городского округа Коломна Александр Гречищев, депутат Московской областной думы Игорь Исаев, озерские активисты и общественные деятели.

«Очень важна поддержка земляков. Бойцы должны знать, что тылы у них надежные. Это придает им силы, желания скорее вернуться домой, безусловно, с нашей общей победой. Поэтому хочу поблагодарить всех вас, каждого из вас по-отдельности, за то, что выполняете очень важное дело», — сказал Александр Гречищев.

В этот раз для отправки на фронт озерчане подготовили 40 маскировочных сетей, 450 окопных свечей, 200 пар шерстяных носков, 230 пар нательного белья, — все это активисты сделали своими руками. Так, например, благодаря стараниям озерчанки Нины Вьюнковой на фронт за все время, пока она помогает солдатам, отправили уже около 1000 комплектов нижнего белья.

В формировании этого груза приняли участие и школьники. Ребята из горской школы собрали богатый урожай яблок и засушили их. Этот гостинец тоже отправился на фронт.