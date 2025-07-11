Новую партию гумпомощи отправили в зону спецоперации из Лосино-Петровского

Гуманитарный груз для участников спецоперации вновь отправили из Лосино-Петровского округа на передовую. В посылку вошли вещи первой необходимости.

В сборе приняли участие глава Лосино-Петровского городского округа Сергей Джеглав, руководитель волонтерской организации «Корги Отряд Маруся и Друзья» Леонид Киселев, руководитель направления по проведению поисковой группы без вести пропавших бойцов СВО Екатерина Брылева и активные жители муниципалитета.

В Луганск отправился отряд из 11 человек на пяти автомобилях. Они доставят бойцам антидроновые одеяла, сети, носилки, продукты и средства личной гигиены, а также лекарства.

«Гуманитарная помощь, наше с вами неравнодушие — наша забота, является важным элементом поддержки военнослужащих, участвующих в СВО. Это позволяет обеспечить ребят необходимыми вещами, повысить боевой дух и продемонстрировать искреннюю поддержку со стороны гражданского населения», — прокомментировали в пресс-службе администрации Лосино-Петровского городского округа.