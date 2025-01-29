Новую партию гумпомощи отправили из Подольска в зону СВО

Инструменты, продукты и медикаменты собрали активисты волонтерского центра в Подольске. Гуманитарную посылку отправят на Запорожское и Луганское направления спецоперации.

Волонтеры провели две отгрузки. В гумпомощь также вошли электропилы, газовые баллоны, шуруповерт, продукты, гигиенические принадлежности, лекарства и сладости.

До этого представители Совета ветеранов Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения за три месяца передали на фронт 70 маскировочных сетей, около 800 окопных свечей, восемь тысяч упаковок сухого душа, а также свыше 40 коробок с теплыми вещами.

Кроме того, пенсионеры часто делают изделия по запросам военнослужащих.

Помочь сборам может каждый желающий. Необходимые товары можно принести в дом № 1 на улице Ульяновых. А финансовую помощь принимает благотворительный фонд «Культурное развитие молодежи Подольска».