Новую партию гумпомощи отправили из Коломны для бойцов СВО
Жители Коломны продолжают активно поддерживать бойцов специальной военной операции и оказывают необходимую помощь. Глава городского округа Александр Гречищев совместно с руководителем коломенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Алексеем Каратеевым передали очередную партию помощи военнослужащим.
На передовую были отправлены дизель-генераторы, детектор для обнаружения беспилотников «Буран-4» и другие инженерные средства, которые помогут повысить эффективность выполнения боевых задач как в наступлении, так и в обороне.
«Благодарю каждого, кто не остается в стороне, всех неравнодушных жителей, ветеранов боевых действий, трудовые коллективы, организации и учреждения округа — за то, что там, на линии фронта, наши воины постоянно чувствуют нашу поддержку. Продолжаем работать одной большой командой ради общей Победы!» — отметил Александр Гречищев.