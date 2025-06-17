Новую партию гумпомощи отправили из Коломны для бойцов СВО

На передовую были отправлены дизель-генераторы, детектор для обнаружения беспилотников «Буран-4» и другие инженерные средства, которые помогут повысить эффективность выполнения боевых задач как в наступлении, так и в обороне.

«Благодарю каждого, кто не остается в стороне, всех неравнодушных жителей, ветеранов боевых действий, трудовые коллективы, организации и учреждения округа — за то, что там, на линии фронта, наши воины постоянно чувствуют нашу поддержку. Продолжаем работать одной большой командой ради общей Победы!» — отметил Александр Гречищев.