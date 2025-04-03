Новую партию гумпомощи и машину для бойцов отправили из Мытищ в зону СВО

Жители городского округа Мытищи продолжают регулярно поддерживать защитников, которые сейчас отстаивают интересы страны в зоне специальной военной операции. Новую партию гумпомощи и автомобиль, приобретенный при содействии фонда «От сердца к сердцу», передали для бойца с позывным Дон.

Эта машина поможет военным в выполнении боевых задач, в ближайшее время автомобиль доставят на линию фронта. Эвакуационные тележки, станцию радиоэлектронной борьбы и большую партию медикаментов уже передали ребятам, находящимся в зоне специальной военной операции.

С каждой отправкой гуманитарной помощи на передовую доставляют адресные посылки для военнослужащих. В них находится оборудование, купленное по специальным запросам, а также письма от родных.

Напомним, пункты сбора гуманитарной помощи работаю в Мытищах по следующим адресам: в Молодежном центре «Импульс» на Силикатной улице, дом № 12, в Доме культуры «Яуза» на улице Мира, дом № 2А, в местном отделении партии «Единая Россия» на улице Мира, дом № 37, в ледовом дворце «Арена Мытищи» на Летной улице, дом № 17, и в Штабе волонтеров на улице Мира, дом № 9.