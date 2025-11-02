Новую партию гумпомощи для бойцов СВО отправили жители Озер
В Озерах местные пенсионеры завершили подготовку очередного гуманитарного груза для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. На этот раз в путь отправились 40 маскировочных сетей, 450 окопных свечей, 200 пар шерстяных носков и 230 пар нательного белья, все сделанные руками активистов.
Гуманитарный груз провожали глава городского округа Коломна Александр Гречищев, депутат Московской областной думы Игорь Исаев, а также озерские активисты и общественные деятели. Гречищев подчеркнул важность поддержки земляков, отметив, что это придает бойцам силы и уверенность в скором возвращении домой.
Одной из самых активных участниц подготовки груза стала Нина Вьюнкова, которая за время своей волонтерской деятельности уже отправила на фронт около тысячи комплектов нижнего белья. Она поделилась, что шитье — это ее хобби, и она рада, что может помочь солдатам.
Кроме пенсионеров, в сборе помощи активно участвует молодежь. Ученики местной школы собрали урожай яблок и засушили их для отправки на фронт.
Заместитель председателя озерского отделения «Союз пенсионеров Подмосковья» Раиса Комарова отметила, что молодое поколение все чаще присоединяется к инициативам по помощи бойцам.
Пенсионеры уже начали готовиться к следующему гуманитарному грузу, который планируют отправить перед Новым годом.