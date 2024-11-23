Новую партию гумпомощи для бойцов СВО отправили из Павловского Посада

Колонна гуманитарного конвоя под руководством председателя Совета депутатов Павлово-Посадского городского округа Романа Тикунова отправится в зону проведения специальной военной операции. Помощь будет доставлена более 85 военнослужащим, находящимся в Курской, Белгородской, Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР.

В благородном деле участвуют депутаты Совета депутатов округа от партии «Единая Россия», сотрудники администрации округа, а также волонтеры. Особую роль в организации помощи играют родители военнослужащих, которые с душой помогают собрать все необходимое для своих сыновей и их товарищей.

Основное внимание в этой поездке уделено технике и оборудованию: в груз включены автомобили, мотоциклы, квадроциклы, дизельные генераторы и обогреватели. Особо важно, что около 20% запросов поступили от военнослужащих, обратившихся за помощью впервые.

Такой масштабный вклад в поддержку наших защитников стал возможен благодаря сплоченным усилиям жителей округа, представителей власти и волонтеров.

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