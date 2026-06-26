Новую партию гуманитарной помощи собрали депутаты из Химок

В общественную приемную партии «Единая Россия» в Химках поступила гуманитарная помощь от депутатов городского округа. Участие в передаче груза приняли Александр Васильев и Галина Болотова.

В составе переданного груза — чай, печенье, сухие супы, конфеты, сок, а также игрушки, раскраски и книги. Собранные вещи и товары направят семьям с детьми, а также жителям, нуждающимся в дополнительной поддержке. Книги отправят в детские учреждения округа для пополнения библиотечных фондов, игрушки и раскраски передадут семьям с детьми младшего возраста. Продуктовые наборы сформированы с учетом основных потребностей.

«Мы всегда готовы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Вместе с Галиной Болотовой мы подготовили посылки, которые помогут поддержать семьи и детей. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал внимание и заботу. Продолжим эту работу», — отметил депутат окружного совета Александр Васильев.

Акция стала продолжением масштабной работы по оказанию адресной помощи жителям Химок, которую проводят депутаты, общественные организации и волонтеры. В городском округе регулярно проходят сборы гуманитарных грузов, благотворительные мероприятия и встречи с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

Галина Болотова добавила, что системная поддержка жителей остается приоритетом депутатского корпуса, а такие акции объединяют усилия для помощи тем, кто нуждается во внимании и заботе.