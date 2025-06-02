Новую партию гуманитарной помощи отправят бойцам СВО из Подольска

Очередной гуманитарный конвой с необходимыми вещами в ближайшие дни отправится из муниципалитета военнослужащим на Запорожском направлении. В партию войдет и посылка, которую передала через Волонтерский центр супруга участника СВО с позывным Егерь.

Екатерина уже не первый раз отправляет посылки на передовую. Ее муж ушел добровольцем на СВО в 2023 году и служит в разведке.

«Очень его жду с победой, как и всех наших ребят. А пока передаю посылку. Быть женой — значит поддерживать и помогать», — сказала Екатерина.

Очередная посылка включает маскировочные сети, инструменты, медикаменты, продукты и средства гигиены.

Екатерина также передала волонтерам центра благодарственное письмо от военнослужащих.

Напомним, Волонтерский центр на улице Ульяновых, 1, в Подольске ежедневно принимает необходимые вещи для участников СВО.