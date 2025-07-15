Новую партию гуманитарного груза доставили из Люберец в зону СВО

Из городского округа Люберцы вновь отправлен гуманитарный груз для военнослужащих, задействованных в специальной военной операции. Помощь лично передал представитель люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области Сергей Сергеев.

В состав груза вошли необходимые товары: маскировочные сети, продукты питания и предметы первой необходимости. Часть отправленной помощи предназначена для госпиталей, где проходят лечение наши бойцы.

Ассоциация ветеранов СВО Московской области в Люберцах продолжает собирать и направлять поддержку защитникам на передовой.

Напомним, ранее из городского округа Люберцы в зону проведения специальной военной операции волонтеры отправили мотоциклы, багги для перевозки раненых, технологическое оборудование — средства связи, дроны, элементы технических приспособлений для экипировки бойцов, а также одежду и аксессуары, обеспечивающие безопасность и комфорт бойцов.