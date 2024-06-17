Новолипецкий металлургический комбинат попытались атаковать четыре дрона

Четыре беспилотника попытались атаковать Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК). Об этом РИА «Новости» сообщили в сталелитейной компании.

По информации компании, никто из сотрудников не пострадал. Предприятие работает в штатном режиме.

«На территории предприятия, выпускающего исключительно продукцию общегражданского назначения, был зафиксирован прилет четырех БПЛА. С начала года в четырех атаках было задействовано суммарно 10 БПЛА, направленных на производственные сооружения, два БПЛА были уничтожены до промплощадки», — сообщили в НЛМК.

Ранее стало известно, что обезвреженные беспилотники несли до трех с половиной килограммов взрывчатки. Российские военные смогли посадить дроны средствами РЭБ.

Это не первая попытка ВСУ атаковать металлургический комбинат с помощью беспилотников. В марте этого года силы ПВО сбили дрон, на котором по-украински было написано «Горячий привет Липецкому металлургическому комбинату».

В феврале БПЛА рухнул на территории комбината. Саперы обезвредили дрон. В результате ЧП никто не пострадал, работу предприятия случившееся не нарушило.