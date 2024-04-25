Спецоперация 25 апреля 2024, 00:05 Новой военной технике США предсказали недолгое использование в зоне СВО Посол Антонов: ВС РФ сожгут всю поставленную США технику и оружие в зоне СВО РИА «Новости»

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что российские военные сожгут все американское вооружение и технику в зоне специальной военной операции. Об этом сообщило РИА «Новости».

Дипломат в интервью российским журналистам заявил, что военные поставки США и их сателлитов как сжигались, так и будут сжигаться ВС РФ. Также он добавил, что россияне сплотились вокруг президента Владимира Путина, армии и флота, понимая, что «наше дело — правое».

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«Все цели и задачи специальной военной операции будут выполнены», — подчеркнул Антонов.

Посол также отметил, что все антироссийские действия США подтверждают, что мир не может и дальше пребывать «в состоянии однополярного диктата одной страны». Если говорить о поставках Украине дальнобойных ракет ATACMS, то это лишь усугубляет положение.

Ранее в Белом доме не исключили, что Россия сможет добиться новых тактических успехов в зоне спецоперации.