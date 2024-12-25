Новогодняя елка главы Лобни прошла в лицее «Авиатика»

В благотворительном мероприятии руководителя муниципалитета Анны Кротовой приняли участие более полутора тысяч детей. Для них показали новогодний спектакль «Снежная королева».

На елку в лицее «Авиатика» пригласили ребят из многодетных, приемных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей, детей с ограниченными возможностями, воспитанников центра помощи детям и семьям «Лобненский» и детей бойцов специальной военной операции.

Ребята с удовольствием посмотрели яркий увлекательный спектакль, события которого по сюжету развернулись в Лобне. Дети помогали Герде искать Кая и преодолевать различные трудности на своем пути.

Кроме того, для юных гостей праздника провели развлекательную программу. Мальчики и девочки поучаствовали в творческом мастер-классе, играх, песнях и танцах. В завершении мероприятия все его участники получили сладкие подарки.