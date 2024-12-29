Новогодняя елка для 350 детей участников СВО прошла в Подольске

Во Дворце культуры «Октябрь» городского округа Подольск состоялась новогодняя елка с играми, мастер-классами, фотосессией и спектаклем «Тайна волшебного зеркала». На ней побывали 350 детей из семей бойцов специальной военной операции.

Ранее в Доме культуры «Октябрь» праздник провели и для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Всем участникам вручили сладкие подарки.

«Дети всегда с нетерпением и восторгом ждут зимних праздников. И наша задача, чтобы волшебную новогоднюю атмосферу могли почувствовать все юные жители Подольска. Особенно те, кто нуждается в нашем внимании больше других», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Зал учреждения рассчитан на 850 мест, но для комфорта зрителей на одно представление приглашают не более 400 человек.

До 3 января в доме культуры проведут 20 новогодних мероприятий: по три каждый день. А 31 декабря и 3 января организуют по два представления. Всего ожидают около 9000 зрителей.

Свыше 220 активностей организуют в Подольске в каникулы. Мероприятия посетят десятки тысяч юных жителей округа.