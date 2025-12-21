Новогодний вечер для семей участников СВО прошел в Наро-Фоминске

В арт-пространстве «ФабрИк» в Наро-Фоминске организовали семейный праздник для близких бойцов специальной военной операции. Гостей ждала живая музыка, яркая фотозона, угощения и подарки.

«Если будет время отдохнуть — вырывайтесь к нам, мы всегда будем рады встретить вас в наших теплых стенах. Огромное вам спасибо, низкий поклон за то, что вы сейчас так ответственно воспитываете своих детей, поддерживаете родителей», — сказала Надежда Луценко.

Встречи представителей администрации с семьями бойцов спецоперации проходят в Наро-Фоминском городском округе регулярно. В этот раз ее организовали в формате семейного праздника.

«Глава муниципалитета Роман Шамнэ предложил провести не просто традиционное чаепитие, а собрать накануне Нового года семьи с детьми, сделать программу для взрослых и для малышей», — поделился председатель Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Геннадий Пензов.

Пока мамы слушали музыку и общались, их дети смотрели спектакль «Рябинового театра» и ели вкуснейшее мороженое.