Новогодний утренник для детей участников СВО прошел в Дмитрове

Новогоднее представление для детей участников СВО провели в заповеднике «Дмитровский кремль» в музейном центре «Карусель затей». В представлении приняли участие ребята до пяти лет.

Сотрудники музейного центра регулярно проводят подобные праздники, однако в этом году адаптировали программу для детей участников СВО.

Ребят поздравили глава муниципалитета Михаил Шувалов и депутат Государственной Думы Ирина Роднина.

«Мы пришли поздравить вас и пожелать, чтобы самые заветные желания обязательно исполнились. А вы знаете, что делает Дед Мороз в новогоднюю ночь? Подарки приносит!» — обратился к детям Михаил Шувалов.

Он напомнил родителям, что администрация Дмитрова готова оказывать поддержку семьям в любой ситуации.

«Наступает чудесная пора, когда каждый взрослый вспоминает свое детство: как сам наряжал елку, ждал подарков и верил, что все желания обязательно исполнятся. Желаем вам доброго Нового года и настоящего счастья!» — сказала Ирина Константиновна.

Во время праздника дети танцевали и участвовали в интерактивной программе.

«Было очень весело и интересно — даже домой уходить не хотелось!» — поделилась впечатлениями одна из малышек после праздника.

В завершение вечера каждый ребенок получил сладкий подарок от главы округа.

«Благодарю сотрудников музея за душевную программу и за то, что создали для малышей атмосферу настоящей сказки. Для нас очень важно, чтобы дети наших героев — тех, кто сейчас защищает Родину, — чувствовали поддержку и заботу. Мы всегда рядом с их семьями, всегда готовы помочь. Пусть в каждом доме будет тепло, радость и уверенность в завтрашнем дне. С наступающим Новым годом!» — отметил Михаил Шувалов.