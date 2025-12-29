Новогодний троллейбус запустили в Химках

В Химках 28 декабря на маршруты вышел по-новогоднему украшенный троллейбус. Это событие стало настоящим праздником для сотрудников предприятия «Химкиэлектротранс» и семей участников специальной военной операции.

Машина выехала под аплодисменты юных жителей округа. Из салона появился Дед Мороз. Он устроил целое представление для детей. Малыши водили хороводы, принимали участие в играх и читали стихи.

«Мы хотели сделать этот момент по-настоящему волшебным, чтобы он запомнился и детям, и взрослым. Такой формат позволяет создать атмосферу сказки и подарить искренние эмоции», — рассказал директор Муниципального троллейбусного предприятия городского округа Химки Московской области «Химкиэлектротранс» Александр Васильев.

После запуска троллейбус отправился по маршруту. Машину вел Дед Мороз, в салоне играла новогодняя музыка, а пассажирам раздавали сладости.

Внутри троллейбуса обустроили две тематические зоны. Одна из них — праздничная с елкой, Дедом Морозом и Снегурочкой. Рядом расположилась творческая зона с доской пожеланий и открытками. Каждый пассажир может написать теплые слова поддержки для бойцов специальной военной операции и опустить их в почтовый ящик, который установили в салоне.

«Новогодний троллейбус — это не просто украшенный транспорт, а символ тепла, заботы и единства. Нам было важно создать атмосферу настоящего праздника, особенно для детей и семей наших защитников. Такие проекты объединяют поколения, помогают сохранить память и передать ценности, которые делают нас сильнее», — подчеркнул Александр Васильев.

Отметим, что троллейбус курсирует по маршрутам № 1, № 202 и № 203.