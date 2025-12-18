Новогодний спектакль для детей участников СВО провели в Люберцах

Накануне Нового года дети участников специальной военной операции из городского округа Люберцы 16 декабря стали почетными гостями музыкального представления «Сказка о царе Салтане». Праздник для юных зрителей начался еще до спектакля — с веселой интермедии у нарядной новогодней елки.

Через волшебный сюжет известной сказки ребята в увлекательной форме учились сопереживать героям, отличать добро от зла, ценить дружбу, честность и стойкость перед лицом трудностей.

«Спасибо большое за заботу и внимание к детям наших героических защитников Родины. Отдельная благодарность исполнительному директору Благотворительного фонда „Христианское Милосердие“ Эдуарду Шабуневичу и руководителю Комитета семей воинов Отечества Московской области Марине Мигуновой за предоставленную возможность», — отметила руководитель штаба Комитета семей воинов Отечества Наталья Лежнева.

Праздник был организован Благотворительным фондом «Христианское Милосердие», Международной общественной организацией «Императорское Православное Палестинское Общество» и Продюсерским центром Сергея Касьянова. По завершении спектакля каждый ребенок получил новогодний подарок.