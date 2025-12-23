Новогодний праздник «Елка желаний» прошел в Щелкове

В этот день в усадьбе Фряново было много света, музыки, искренних эмоций и по-настоящему теплая семейная атмосфера. Семьи участников специальной военной операции стали почетными гостями праздника.

Праздничный вечер под названием «Елка желаний» стартовал с предновогоднего бала. Это дань традиции, возникшей еще в начале прошлого столетия, когда поместье принадлежало знаменитому ювелирному магнату Ивану Лазареву.

В зале усадьбы установили елку, украшенную конвертами с заветными желаниями мальчишек и девчонок из многодетных, малоимущих семей, ребят с особенностями развития, детей участников СВО. Глава округа Андрей Булгаков снял несколько шаров с детскими мечтами. В их числе оказались боксерская груша, билеты в аквапарк, конструкторы и различные игрушки.