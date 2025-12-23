Новогодний праздник «Елка желаний» прошел в Щелкове
В этот день в усадьбе Фряново было много света, музыки, искренних эмоций и по-настоящему теплая семейная атмосфера. Семьи участников специальной военной операции стали почетными гостями праздника.
Праздничный вечер под названием «Елка желаний» стартовал с предновогоднего бала. Это дань традиции, возникшей еще в начале прошлого столетия, когда поместье принадлежало знаменитому ювелирному магнату Ивану Лазареву.
В зале усадьбы установили елку, украшенную конвертами с заветными желаниями мальчишек и девчонок из многодетных, малоимущих семей, ребят с особенностями развития, детей участников СВО. Глава округа Андрей Булгаков снял несколько шаров с детскими мечтами. В их числе оказались боксерская груша, билеты в аквапарк, конструкторы и различные игрушки.
Особенным оказалось желание братьев из семьи Елизаровых, которые мечтали прокатиться на настоящем тракторе. Эта мечта исполнилась в тот же вечер. Около усадьбы мальчишек уже ожидал трактор, украшенный гирляндами. Ребята по очереди садились в кабину и катались в сопровождении Деда Мороза. Во время поездки главный зимний волшебник рассказывал о работе трактора, объяснял функции рычагов и переключателей, а также поведал, почему такая техника важна для повседневной жизни города.
По мнению участников акции, «Елка желаний» это не просто возможность подарить ребенку его мечту, но и напоминание взрослым, что новогоднее чудо все-таки существует.