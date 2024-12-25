Новогодний праздник для детей участников СВО провели в Лосино-Петровском

Детей бойцов спецоперации поздравили с наступающими праздниками в Лосино-Петровском. Волонтеры подарили им сладкие подарки.

Участие в мероприятии приняли активисты местного отделения партии «Единая Россия», «Молодой гвардии», «Волонтеров Победы» и «Волонтеров Подмосковья». Они переоделись в Деда Мороза и Снегурочку и пришли в гости к детям.

Каждый ребенок исполнил для главных зимних волшебников подготовленные стихотворения. Также они рассказали Деду Морозу о своих увлечениях, а после получили подарки.

«В этом году новогодние праздники для детей, чьи родители участвуют в специальной военной операции, стали поистине незабываемыми благодаря теплым и сердечным поздравлениям. Было невероятно приятно наблюдать за искренней радостью детей», — сказал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Вячеслав Градин.