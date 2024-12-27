Новогодний праздник для детей участников СВО прошел в Воскресенске

Артисты дворца культуры подарили ребятам настоящую волшебную сказку. Дети пели и танцевали у новогодней елки, читали стихи и отгадывали загадки.

Алексей Малкин пожелал маленьким жителям Воскресенска, чтобы их отцы вернулись домой живыми и здоровыми. «Сейчас этим детям как никогда необходима дополнительная поддержка и удвоенная порция смеха и улыбок, радости и счастья, и, конечно же, сладостей», — сказал глава муниципалитета.

Ранее во Дворце культуры «Химик» в Воскресенске организовали предновогоднее праздничное мероприятие для детей. Его провели на благотворительной основе. Для маленьких гостей подготовили творческое представление с участием главных зимних героев страны. Каждый ребенок получил сладкий подарок. Их собрали на благотворительной акции «Новогоднее чудо».