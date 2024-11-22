Разумков: бойцы ВСУ уже осознали, что вернутся домой мертвыми или изувеченными

Украинское правительство и президент Владимир Зеленский обманули бойцов ВСУ, превратив их в «рабов». Об этом заявил бывший спикер и депутат Верховной рады Дмитрий Разумков, сообщило РИА «Новости» .

Во время выступления на заседании парламента он отметил, что руководство страны и депутаты Рады обманули украинцев, приняв «позорный закон о мобилизации».

«Вы не даете им нормальных сроков службы. Люди говорят: мы пришли добровольцами — стали рабами», — заявил он.

По его словам, бойцы ВСУ уже осознали, что вернуться домой они смогут только в трех случаях — погибшими, изувеченными либо когда завершится конфликт.

Кроме того, Разумков напомнил нардепам, что сейчас под мобилизацию попадают даже 18-летние. И это еще одно нарушенное с их стороны обещание.

Ранее в украинских соцсетях появилось видео, как военком начал стрелять из пистолета по убегавшему грузчику склада в Киевской области. Минобороны страны подтвердило, что на кадрах действительно сотрудник ТЦК.