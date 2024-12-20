Новогодний грузовик поздравит детей участников СВО в Подольске 23 декабря

Городской округ присоединился к ежегодной акции «Новогодний грузовик», которая проходит по всей России. Волшебный транспорт 23 декабря в 17.00 приедет в Молодежный центр на Почтовой улице, 8.

Украшенный разноцветными огнями грузовик доставит подарки воспитанникам детских домов, ребятам из малоимущих семей, детям участников спецоперации и водителей грузового транспорта.

Глава общественной организации «Водители России» Олег Торош рассказал, что цель акции — показать важность работы водителей большегрузов, которые привозят продукты к новогоднему столу в каждый дом и, как Дед Мороз, исполняют желания взрослых и детей.

Акция будет проходить во всех регионах России и охватит также пассажирский транспорт. В ней примут участие более тысячи транспортных средств. Новогодние трамваи, автобусы и вагоны метро будут курсировать в праздники в разных городах. За рулем будет сам Дед Мороз, а Снегурочка-кондуктор раздаст сладости юным пассажирам.