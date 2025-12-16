Новогодние посылки для бойцов СВО собрали в Серебряных Прудах

В преддверии Нового года и Рождества — в Серебряно-Прудском округе развернулась масштабная гуманитарная акция «Своих не бросаем». Главная цель акции — не просто собрать и отправить необходимые материальные блага, но и передать каждому бойцу, участвующему в специальной военной операции, знак внимания.

«Это послание о том, что их помнят, ими гордятся и ждут обратно. В подготовке очередной, особо праздничной партии посылок, активно приняли участие многие неравнодушные жители. Среди них — депутат Герман Васин и большая команда волонтеров, которые с энтузиазмом и заботой подошли к каждому этапу сбора и упаковки. Были сформированы десятки новогодних коробок», — сообщили организаторы.

В них и продукты питания длительного хранения, и средства личной гигиены, и теплые вещи. Особое место в каждой посылке занимают новогодние открытки и письма от детей. Все собранные грузы уже переданы в централизованный координационный центр. В ближайшие дни посылки будут доставлены напрямую бойцам на передовую. Акция «Своих не бросаем» носит постоянный характер. Общественная приемная в Серебряных Прудах продолжает работу и по-прежнему принимает продукты, медикаменты, теплые вещи, письма и все необходимое для участников СВО. Каждый желающий внести свой вклад может принести помощь по адресу: микрорайон Центральный, дом 1.