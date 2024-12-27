Новогодние елки для школьников прошли в молодежном центре Воскресенска

Эти яркие и увлекательные мероприятия стали настоящим праздником для учащихся школ муниципалитета. Благодаря волонтерам молодежного центра «Олимпиец» дети получили незабываемые впечатления и массу положительных эмоций.

Для участников праздников организовали множество разнообразных игр и конкурсов, которые способствовали укреплению командного духа и дружеских отношений. Школьники с удовольствием плясали на зажигательной дискотеке под любимые хиты.

«Надеемся, что новогодние елки в „Олимпийце“ стали не просто развлечением, а настоящим праздником дружбы и радости, который запомнится всем участникам надолго», — заявили организаторы.

Ранее в Воскресенске прошел новогодний праздник для детей участников СВО. Театрализованное представление устроил творческий коллектив Дворца культуры «Химик». Ребят поздравил глава Воскресенска Алексей Малкин.