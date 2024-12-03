Новое воинское подразделение сформируют в ДНР по поручению Путина

В Донецкой Народной Республике появится новое воинское подразделение для спортсменов-призывников. Соответствующее поручение отдал президент России Владимир Путин, оно опубликовано на сайте Кремля .

Поручение главы государства необходимо выполнить до 15 апреля. Ответственным назначен министр обороны Андрей Белоусов.

«Минобороны России формировать и дислоцировать на территории ДНР воинское спортивное подразделение со штатной численностью не менее 80 единиц», — говорится в документе.

На период проведения специальной операции временная дислокация подразделения предусмотрена на территории Москвы.

Также глава государства поручил с 2025 года запустить программу «Земский тренер» по привлечению инструкторов-методистов, учителей физкультуры, квалифицированных тренеров-преподавателей и специалистов по адаптивной физической культуре к работе в малых городах и сельской местности.