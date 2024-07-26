Новое снижение возраста мобилизации допустили на Украине

Офицер Нацгвардии Украины призвал снизить возраст мобилизации до 22 лет

Мобилизационный возраст на Украине необходимо снизить до 22 лет. Такое мнение высказал офицер бригады «Рубеж» Национальной гвардии Виталий Литвин, его слова привело украинское издание «Страна.ua».

«В 22 года уже можно мобилизовывать», — заявил он.

По его мнению, украинской армии не хватает личного состава.

Официальный представитель Минобороны страны Дмитрий Лазуткин заявил, что сейчас острой необходимости в этом нет, но если ситуация на фронте изменится, то такая мера возможна.

«На данный момент количество тех, кто обновил свои военно-учетные данные, значительно превышает потребности войска на сегодня», — отметил он.

Недавно бывший подполковник СБУ Василий Прозоров назвал причину, по которой число уклоняющихся от службы в украинской армии возросло.