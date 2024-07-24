Бывший подполковник СБУ раскрыл причину увеличения потока уклонистов на Украине

Прозоров: число уклонистов на Украине выросло из-за закона о мобилизации

Фото: Freepik

Число уклонистов от военной службы на Украине сильно увеличилось после принятия закона об усилении мобилизации в стране. Об этом заявил бывший подполковник СБУ Василий Прозоров в беседе с РИА «Новости».

«Самые лучшие итоги [вступления закона в силу] подводят кадры с улиц украинских городов. Это самое яркое подтверждение того, что с мобилизацией все очень и очень плохо», — сказал он.

Так Прозоров прокомментировал множество видео, распространившихся по Сети, на которых сотрудники украинских военкоматов ловят мужчин на улицах.

Ранее посол Украины в Молдавии Марк Шевченко заявил, что украинские власти начали обсуждать с молдавскими коллегами вопрос о депортации уклонистов на родину. Он отметил, что киевский режим просит депортировать мужчин, которым не предоставили убежища в соседней республике.

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