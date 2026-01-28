Новое оборудование приобретут для отделения медицинской реабилитации в Дубне

Отделение медицинской реабилитации № 2 медико-санитарной части № 9 ФМБА России в Дубне является одним из трех, где получают помощь участники и ветераны специальной военной операции, а также члены их семей. Планируется закупка оборудования для разработки лучезапястного и локтевого суставов.

Заведующая отделением, травматолог-ортопед Жанна Омельченко отметила, что пациенты получают комплексное лечение. Они не только разрабатывают суставы конечностей на специализированных приборах, но и занимаются лечебной физкультурой с индивидуальным подходом инструктора, проходят физиотерапию, массаж, лекарственное лечение. Большое значение имеют также питание и режим.

«Ни один метод лечения, вырванный из контекста, не даст такого эффекта, как комплексная работа», — подчеркнула, Жанна Омельченко.

В отделении проходят реабилитацию не только бойцы специальной военной операции, но и пациенты с травмами, в том числе производственными, и после потери конечностей. Попасть на лечение в отделение можно по полису обязательного медстрахования после консультации с заведующим. При себе нужно иметь направление от лечащего врача, все документы и выписки с предыдущих мест лечения.