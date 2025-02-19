Новое направление помощи бойцам СВО откроют в Балашихе

В Балашихе прошла встреча активистов из Центра объединения гражданских инициатив «Единые» с представителями «Фонда „Защита“» и депутатом городского Совета Сергеем Чураковым. Вместе обсудили планы реализации нового направления помощи военнослужащим, находящимся на фронте.

Также решили привлечь к участию добровольцев округа. Члены клуба «Активное долголетие» предложили шить косыночные повязки для бойцов специальной военной операции, которые проходят лечение в госпиталях.

По словам депутата горсовета Балашихи, члена фракции «Единая Россия» Сергея Чуракова, серебряные волонтеры с первых дней специальной военной операции помогают защитникам Родины.

«Они регулярно принимают участие в формировании гуманитарных грузов для отправки в зону специальной военной операции, изготавливают блиндажные свечи, вяжут носки, шапки и нашлемники. Такая деятельность помогает не только бойцам, но и создает атмосферу единства и взаимопомощи среди граждан старшего поколения», — подчеркнул он.

В завершении встречи активисты клуба приняли участие в мастер-классе по изготовлению окопных свечей для военнослужащих спецоперации. Их доставят бойцам с очередной партией гуманитарного груза.