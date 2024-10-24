Вопрос только в том, стоил ли верить офису на Банковой

Сейчас, конечно, украинская и западная пресса напишет о том, что Незалежная сделала первый шаг на пути к урегулированию конфликта, а Москва — ноль реакций. И снова из шоу-президента в зеленой вышиванке англосаксонские издания сделают великомученика, готового делать хоть что-то, а из Кремля — само зло.

Вот только в Кремле уже плавали и знают, что доверять миротворческим потугам Зеленского и, главное, его кураторов нельзя. Вспомните московский жест доброй воли, когда российская армия отвела войска от Киева. Тогда казалось, что стамбульские контакты вот-вот приведут к результату и план мирного договора станет реальностью, иначе к чему бумаги парафировали?

Время показало, к чему Киев выдохнул, перевооружился и переобулся

Дипломатический нарратив превратился в воинственный, и вместо окончательного подписания мирного договора на Украине заговорили про контрнаступление.

А самое парадоксальное, почему Зеленский предлагает «прекратить удары по энергетике», — это потому, что курская операция провалилась (наши медленно, но верно выбивают вэсэушников с российской земли), но если бы боевики взяли КАЭС, то предложение не бить по объектам инфраструктуры приняло бы ультимативную форму. Там бы и еще много чего пытались выторговать, но суть не в этом.

Соль в том, что идти на любые переговоры с Киевом есть смысл только без предварительных условий и тем более без послаблений на поле боя. Украина обманывала, зачем наступать на те же грабли?

Такая она, сложная политика — простыми словами Ракитского.