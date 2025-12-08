Новоданиловка и Червоное перешли под контроль ВС России

Вооруженные силы России за сутки освободили два населенных пункта в ДНР и Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

Червоное в Донецкой Народной Республике перешло под контроль Южной группировки войск. Бойцы освободили село в результате активных и решительных действий.

«Подразделениями группировки войск „Днепр“ освобожден населенный пункт Новоданиловка Запорожской области», — добавили в Минобороны.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о расширении буферной зоны вокруг Красноармейска после освобождения Ровного. О взятии этого населенного пункта под контроль стало известно накануне. Также Минобороны сообщило об освобождении Кучеровки в Харьковской области.