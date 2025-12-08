В ДНР заявили о расширении буферной зоны вокруг Красноармейска

Буферная зона вокруг Красноармейска расширяется после освобождения Ровного в ДНР. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«После освобождения населенного пункта Ровное мы видим, что уже вокруг самого Красноармейска расширяется некая буферная зона», — сказал он.

Накануне Минобороны сообщило, что военные за сутки освободили два населенных пункта в зоне СВО. Речь идет о Ровном в ДНР и Кучеровке в Харьковской области.

Ровное перешло под контроль группировки войск «Центр». Сейчас бойцы продолжают зачистку населенного пункта Гришино.

Ранее ВС России освободили населенные пункты Доброполье и Зеленый Гай в Запорожской области.