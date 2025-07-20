Насильно мобилизованный украинец расстрелял из автомата двух инструкторов в учебном центре в Черниговской области. Об этом сообщил портал Yahoo News Japan со ссылкой на представителей полиции страны.

Авторы материала напомнили, что на Украине уже третий год мобилизуют граждан в ряды ВСУ. Принудительная мобилизация непопулярна в стране. Мужчинам призывного возраста запрещено покидать Украину, их могут призвать и отправить на передовую.

«Вчера мы получили сообщение о том, что новобранец выстрелил из автоматического оружия в инструкторов во время тренировки по стрельбе в тренировочном лагере», — говорится в статье.

Новобранец уже находится под стражей. Ему может грозить до 15 лет тюремного заключения.

В начале года боец ВСУ сбежал из британского тренировочного лагеря и пешком прошел 70 километров до Лондона, а затем улетел через Анталью в Шереметьево. И после вернулся на подконтрольную России часть Херсонской области.