Российские военные освободили населенный пункт Новобойковское в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Взять село под контроль удалось благодаря решительным действиям подразделений группировки войск «Днепр».

В зоне действия группировки ВСУ за сутки лишились до 50 военных и шести автомобилей.

«Уничтожены до 50 украинских военнослужащих, шесть автомобилей и артиллерийское орудие», — указали в ведомстве.

Бойцы «Днепра», добавили в Минобороны, нанесли поражение формированиям нескольких бригад — горно-штурмовой, береговой обороны, теробороны, а также бригаде Нацгвардии Украины в районах Кирова, Орехова, Юрковки в Запорожской области и Садового в Херсонской.

Накануне стало известно, что ВС России сорвали попытку ВСУ установить флаг на горадминистрации в Купянске.