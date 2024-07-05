В Севастополе простились с погибшей при обстреле ВСУ воспитательницей

В Севастополе простились с воспитательницей детского сада Людмилой Хариной, погибшей во время обстрела украинскими боевиками городского пляжа 23 июня. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развозжаев.

«Сегодня мы простились с педагогом 93-го детского садика — Людмилой Александровной Хариной, убитой американской ракетой ATACMS с кассетной боевой частью на пляже 23 июня», — написал он.

Развозжаев добавил, что в день своей гибели педагог отдыхала с мужем, сыном и дочерью на пляже в Учкуевке. Женщина погибла на месте, дочь получила легкие ранения, а мужа и сына эвакуировали в Москву с тяжелыми ранениями.

Мэр города пояснил, что родные Людмилы Александровны решили «не хоронить маму без присутствия всех членов семьи». Ее супруг и 10-летний сын только вчера вернулись после выписки из столицы, чтобы проститься с женой и матерью.

Погибшую отпевали во Владимирском соборе. По словам Развозжаева, Людмилу Александровну уважали коллеги и любили дети. Она была настоящим профессионалом. Этой зимой Харина заняла второе место в региональном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года России-2024».

Развожаев выразил соболезнования семье погибшей.

Украинские боевики обстреляли Севастополь 23 июня пятью ракетами ATACMS. Одна из ракет взорвалась над пляжем, пострадали 153 человека.