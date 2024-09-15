Новая Таволжанка, Козинка и Байцуры оказались под огнем ВСУ

Сразу три населенных пункта Белгородской области днем 15 сентября оказались под огнем украинских боевиков. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Новой Таволжанке в результате атаки БПЛА загорелись пять хозяйственных построек и одно частное домовладение. На место прибыли пожарные, чтобы ликвидировать очаги возгорания.

Вражеский беспилотник также нанес удар по многоквартирному дому — в нем выбило окна и посекло фасад.

«Кроме того, есть локальные обрывы на линии электропередачи. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны», — добавил Гладков.

В грайворонском селе Козинка из-за обстрела сгорели четыре частных дома и две хозпостройки, а в селе Байцуры Борисовского района после атаки дрона-камикадзе повреждения получила крыша частного дома.

В Шебекинском городском округе, ранее отмечал Гладков, из-за атак ВСУ сложилась непростая ситуация. После обстрелов начался пожар, обстановка неспокойная до сих пор.