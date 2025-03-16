Новая тактика России поставила НАТО в тупик
RUSI: наступательный треугольник РФ вызывает серьезные опасения в НАТО
Российские военные применяют новую тактику, вызывающую большие опасения в странах НАТО. Об этом сообщил Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI).
Исследователи отметили, что для ВСУ большие трудности создал наступательный треугольник — комбинация беспилотников, планирующих бомб и пехоты.
«Пехота и техника подавляют фронт, истощают противника с помощью беспилотных летательных аппаратов типа „Ланцет“, FPV-дронов и артиллерии, стреляющей как минами, так и осколочно-фугасными снарядами», — заявили они.
Согласно исследованию, перед ВСУ стоит выбор: либо удерживать статичные позиции, чтобы лучше защитить себя от атак, но при этом стать мишенью для авиабомб, либо сделать оборону гибкой и стать целью БПЛА и артиллерии.
Днем ранее российские военные освободили Рубанщину и Заолешенку в Курской области.