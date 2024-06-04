Норвегию испугали успехи российского ВПК

Североатлантическому альянсу придется как можно быстрее нарастить оборонную промышленность, чтобы подготовиться к возможному противостоянию с Россией. Об этом агентству Bloomberg заявил глава Министерства обороны Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен.

Министр напомнил, что Запад не ожидал от России таких быстрых успехов в восстановлении ВПК. Из-за этого НАТО придется корректировать составленные ранее планы и ускорять наращивание своей мощи в военной сфере.

«Нам нужно успеть за два-три года, чтобы быть готовыми ко всему», — указал глава норвежского Минобороны.

Ранее успехи России в ВПК прокомментировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он объяснил, что Североатлантический альянс потерял много времени, потому что недооценил российское руководство.

Столтенберг подчеркнул, что союзники по блоку слишком долго наращивали темпы оборонной промышленности, в то время как Россия успела достигнуть высоких показателей в этой сфере, несмотря на проводимую на Украине спецоперацию.